Ренат Агзамов дал совет, как украсить куличи и не потратить много денег

Кондитер и телеведущий Ренат Агзамов рассказал Teleprogramma.pro, чем можно украсить пасхальные куличи после того, как они были покрыты глазурью.

По его словам, если перевозить куличи на дальнее расстояние не планируется, стоит проявить максимум фантазии и творческого подхода.

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Наиболее простой и дешевый способ — разноцветная кондитерская посыпка, которая продается сейчас во многих магазинах, отметил эксперт.

«Самый банальный способ — это поверх глазури присыпать посыпкой специальной сладкой, которую используют, как правило, на куличах. Также можно украсить верх кулича цукатами, измельченными орешками (грецкие, миндаль, фундук)», — заявил Агзамов.

Он добавил, что для украшения подойдут также цветы из сахарной мастики, их можно сделать самостоятельно, они хорошо держат форму.