Кондитер Агзамов раскрыл рецепт идеальной глазури для куличей, которая не трескается и не осыпается

Существует множество вариантов глазури для пасхальных куличей. Некоторые готовят ее из сахара и лимонного сока либо сгущенного молока и сливочного масла. Кто-то предпочитает более изысканные варианты, украшая куличи арахисовой пастой, кокосовой или шоколадной глазурью с добавлением сыра маскарпоне.

Кондитер и телеведущий Ренат Агзамов в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл самый простой и бюджетный вариант приготовления глазури для куличей. Этот рецепт идеально подходит для покрытия куличей, так как глазурь получается красивой и устойчивой. Она, как правило, почти не трескается и не осыпается.

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Для этого необходимо взбить один яичный белок до образования пены, а затем постепенно добавить в процессе взбивания 200 граммов сахарной пудры. Сахар-песок лучше не использовать. Масса должна стать однородной, густой и блестящей. Наносить ее нужно на теплые, но не горячие куличи и оставить на ночь подсыхать.