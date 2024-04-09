Бузова прошла курсы макияжа и заслужила похвалу визажиста Мамонтовой: «Контуринг сделан четко по архитектуре лица!»

Ольга Бузова находится в постоянном развитии. Получив туристическое образование, она смело шагнула в мир шоу-бизнеса, освоила профессию телеведущей, стала актрисой, обучилась вокалу и вышла на сцену в качестве певицы. К тому же Ольга Бузова участвовала в ледовом шоу, благодаря чему научилась кататься на коньках.

Сейчас Ольга Бузова освоила искусство макияжа, пройдя специальные курсы. В личном блоге звезда показала результат своего труда на фото, который впечатлил не только ее многочисленных подписчиков, но и профессионального визажиста Ольгу Мамонтову. О чем она рассказала Teleprogramma.pro.