Бузова прошла курсы макияжа и заслужила похвалу визажиста Мамонтовой: «Контуринг сделан четко по архитектуре лица!»

Ольга Бузова находится в постоянном развитии. Получив туристическое образование, она смело шагнула в мир шоу-бизнеса, освоила профессию телеведущей, стала актрисой, обучилась вокалу и вышла на сцену в качестве певицы. К тому же Ольга Бузова участвовала в ледовом шоу, благодаря чему научилась кататься на коньках.
Сейчас Ольга Бузова освоила искусство макияжа, пройдя специальные курсы. В личном блоге звезда показала результат своего труда на фото, который впечатлил не только ее многочисленных подписчиков, но и профессионального визажиста Ольгу Мамонтову. О чем она рассказала Teleprogramma.pro.
Ольга Бузова сделала этот макияж сама. Фото: t.me/byzovahouse
«Все прекрасно! И построение тени и светотени! Контуринг сделан четко по архитектуре лица Ольги! Цветовая палитра тоже подобрана по цветотипу (хотя я давно отошла от этого в обучении макияжа).
Если макияж усилить, можно использовать как вечерний, сейчас он подходит как дневной (для бизнес-макияжа в целом тоже может подойти, если блеск заменить на матовую помаду кораллового цвета!
Направление наложения теней правильное — четко параллельно туловища брови! Все прекрасно, Оля справилась», — поделилась эксперт с изданием.
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