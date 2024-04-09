Басилашвили об Александре Ширвиндте: «Для меня уход Шурика — личное горе»

В Московском театре сатиры после смерти Александра Ширвиндта отменили спектакль «Где мы?..», в котором он был задействован в качестве актера. Руководство театра решило не заменять легендарного артиста другим актером.
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с Teleprogramma.pro признался, что смерть Ширвиндта стала для него большим ударом. Он отметил, что «мало посвящен в дела» Театра сатиры, поэтому не может прокомментировать отмену спектакля.
«Для меня уход Шурика — это личное горе. И на эту тему я не хотел бы комментировать ничего», — заявил Басилашвили.
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Об уходе из жизни Александра Ширвиндта высказалась и актриса Людмила Поргина. Она рассказала, что видела спектакль «Где мы?..», и считает, что актера в этой постановке действительно нельзя было никем заменить.
«Это последний спектакль, где он играл. Потрясающий спектакль. Мне он очень нравился. Там, конечно, Ширвиндта заменить невозможно. Я понимала, что это отчасти он играет и про себя: что жизнь кончается, и что мы успели сделать, и что мы еще можем сделать. Правильно говорят, что есть незаменимые артисты. И заменить их некем. Поэтому очень грустно, что Юрочка Соломин ушел, Сашечка Ширвиндт ушел. Вообще ушло то поколение, которое потрясало своей игрой», — подчеркнула Поргина.