Психолог рекомендовала Боне отказаться от встречи с ухажером в ресторане: «Кто за девушку платит, тот ее и танцует»

Виктория Боня сочла нужным рассказать своим фолловерам о том, что в ее жизни случились определенные приятные перемены. У нее появился иностранный поклонник, который приносит ей почти каждый день цветы. Недавно она встретилась с ним и была сильно впечатлена его высоким ростом — почти два метра!

Виктория Боня была очарована обходительностью ухажера и с первого раза согласилась на свидание с ним в ресторане.

Наталья Панфилова, семейный и детский психолог, заметила, что Виктория Боня могла бы себя вести более осмотрительно и не соглашаться на условия мужчины, которого не знает.

Психолог считает, что прежде чем идти в ресторан, Виктория Боня могла бы просто прогуляться с воздыхателем по парку или набережной (там, где многолюдно, где безопасно). И только потом отправляться в место, где мужчине придется раскошелиться за женщину.

«Есть категория мужчин, которые думают: «Кто за девушку платит, тот ее и танцует». Для них это маркер. Если девушка соглашается на какое-то предложение с тратой денег на них, то она готова пойти дальше, и он будет пытаться это лоббировать. Речь не идет обязательно о насилии. Он может просто создать такую ситуацию, в которой Боне будет неудобно, неприятно», — прокомментировала Панфилова.

Всем девушкам психолог советовала не соглашаться сразу на условия мужчины для первых свиданий и не стесняться выстраивать свои требования. Безопаснее всего выбирать для свиданий дневные часы, людные заведения, места, откуда легко и быстро можно уйти. Загородные рестораны, дачи, съемные коттеджи — не лучшие места для первых встреч.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».