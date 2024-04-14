Ветеринар Шеляков о важности системной гонки паразитов у котов: «Бывает, котят рвет глистами»

Весной у котов начинается особенный период, когда на улицу душа так и просится. И вот тут-то их могут встретить разного рода неприятности вроде глистов и блох. Но даже если ваш питомец не выходит на прогулку, системная профилактика от паразитов для него обязательна!

Люди могут принести «незваных гостей» в свой дом сами, вместе с обувью, на вещах и в сумках. Ну а котам не объяснишь, что все подряд в рот тянуть не надо, да и как не облизывать шерстку? Это уже за пределами кошачьих возможностей явно.

Главный врач ветеринарной клиники «Мартовский кот» Михаил Шеляков сказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, что профилактика от блох и глистов обязательно должна быть системной.

«Ели мы блох не видим, не факт, что их нет. Их важно периодически, даже у домашних животных, хотя бы раз в год прогонять. А если вы выезжаете на дачу, и ваше животное контактирует с другими сородичами, тогда это нужно делать чаще», — высказался эксперт.

Насчет глистов все не менее серьезно. Вместе с ветеринаром владельцам котов следует разработать план профилактических мероприятий — и следовать ему.

А вот сдавать кал животного на яйцеглист — занятие фактически бессмысленное.

«Он далеко не всегда показывает их наличие. У нас даже бывали случаи, когда маленьких котят с улицы приносили, их аж рвало глистами, то есть количество немыслимое, а анализ, показывал, что паразитов у них нет. Лаборатория всегда прописывает, что надо трижды сдавать кал с интервалом 72 часа и так далее. Но это хлопотно и не нужно. Легче их прогнать», — объяснил ветеринар.

Эксперт успокоил владельцев питомцев, что современные препараты безвредны. Их можно использовать с чистой совестью, не опасаясь за здоровье животных.

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