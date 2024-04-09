В Сети раскритиковали фото дочери Олега Табакова: «Хорошо, что папа не видит»

Недавно 18-летие отметила дочь известной актрисы Марины Зудиной и покойного актера и режиссера Олега Табакова. Фотографии Марии в откровенном наряде были опубликованы ее матерью. На снимках девушка позирует в шелковом платье-бюстье алого цвета с глубоким декольте и разрезом до бедра. Волосы Марии распущены, а макияж подчеркивает ее глаза. Образ дополнен массивным колье и серьгами.
В комментариях под публикацией поклонники оставили ряд удивленных комментариев.
Образ девушки показался им слишком уж откровенным.
Это фото опубликовала мама Марии в день рождения дочери. Фото: соцсети Марины Зудиной
Как-то не скромно...
Рыбка Золотая: «Фото на грани... Постер для дома свиданий».
Понемногу обо всем: «А чему радуются? Восемнадцатилетняя девочка оделась, как для борделя!»
Ольга П.: «Хорошо, что папа не видит».
Ольга Ендржеевская: «Красивая! Но для 18 лет наряд слишком откровенный, рановато на охоту выходить! Погуляй, девочка!»
Анна Жуковская: «Для таких лет как-то не скромно, да еще и на постели, а-ля «я готова».
Наталья Шикина: «Да, фото с подтекстом: кровать, откровенный наряд, девушка».
Вера: «Для домашней и воспитанной девушки рано выставлять в соцсети такие фото».
Наталья Медведева: «Зачем мама опубликовала такое откровенное фото дочери!?»
Осина Валя: «От осинки не родятся апельсинки. Как мама себя вела, так и дочь учит теперь».
Присла Рудова: «Не знаю, куда смотрит мама, но в наше время и так трудно внушить подросткам нормы морали, а тут родительница поддерживает. Отец точно бы не одобрил. Хотя бы об этом думали бы, прежде чем выставлять такие фото на всеобщее обозрение».
Катерина Семенова: «Возмущайтесь, а толку? Если мама уже всему дочь обучила, зачем вы лезете? И тем более молодежь так самовыражается. Да, выглядит вульгарно, да, не на 18 лет, но это сугубо ее личное дело. Я разочарована в шоубизе давно, и там нет места скромным».
Игнат Полевский: «Как мужчина говорю – не впечатлило. Лицо дитя, а фигура дамы. Не укладывается в голове, может вызвать нездоровую реакцию. Я на месте родни оберегал бы девчонку от подобных реакций, а они неминуемо будут. Лучше не выставлять такие фотографии».
Ирина Скромная: «Ничего хуже сегодня не видела. Помню ее малышкой, но сейчас не стала краше. Внешность обычная, копия отца, обаятельная, но не более того».
Мнение мамы девочки совсем не совпадает с общественным. Она высказалась по этому поводу.
Мама Марии не считает критику людей в соцсети обоснованной. Фото: соцсети Марины Зудиной
Мнение мамы
Впрочем, Марине Зудиной не особо интересно, что пишут поклонники. У нее есть свое мнение на этот счет.
Актриса заявила СМИ, что ничего постыдного в этом снимке она не находит, а девушкам в 18 лет всегда хочется поиграть во взрослых женщин.
Недавно Зудина рассказывала прессе, что у ее дочери появился молодой человек, в котором она нашла качества любимого отца. Так что девочка давно выросла и может выглядеть, как захочет.
А что касается высказываний о неправильном воспитании, то родители за детей не в ответе, но из песни слов не выкинешь. Ведь сама Марина увела своего будущего супруга из семьи. Вспомним, как это было.
Дочь Табакова стала взрослой девушкой. Фото: соцсети Марины Зудиной
История семьи
Марина начала встречаться с Табаковым, который был старше на 30 лет, еще во время учебы в институте. Несмотря на то, что Олег был женат и имел детей, Марина не могла совладать со своими чувствами. Какое-то время влюбленные скрывали свои чувства, но в 1994 году актер ушел от жены. Через год пар расписалась, и на свет появился их сын Павел, который пошел по стопам родителей и стал актером.
В 2006 году родилась их дочь Мария. Олег сначала сомневался и не очень хотел ребенка по той причине, что был уже далеко немолод. Но Марина смогла убедить мужа, что он еще успеет насладиться отцовством.
Так и случилось. С рождением дочки Табаков признавался, что процесс старения будто замедлился. Мария с папой были неразлучны и обожали друг друга. Знаменитый режиссер ушел из жизни в 2018 году, ему было 82 года.
Табаков вновь испытал счастье отцовства в преклонном возрасте. Фото: соцсети Марины Зудиной