В Сети раскритиковали фото дочери Олега Табакова: «Хорошо, что папа не видит»

Мнение мамы

Впрочем, Марине Зудиной не особо интересно, что пишут поклонники. У нее есть свое мнение на этот счет.

Актриса заявила СМИ, что ничего постыдного в этом снимке она не находит, а девушкам в 18 лет всегда хочется поиграть во взрослых женщин.

Недавно Зудина рассказывала прессе, что у ее дочери появился молодой человек, в котором она нашла качества любимого отца. Так что девочка давно выросла и может выглядеть, как захочет.

А что касается высказываний о неправильном воспитании, то родители за детей не в ответе, но из песни слов не выкинешь. Ведь сама Марина увела своего будущего супруга из семьи. Вспомним, как это было.