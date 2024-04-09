Психолог Защиринская поддержала Рудову в ее позиции к насилию: «Правильная психиатрическая идея»

Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психотравматологии Оксана Защиринская вместе с Teleprogramma.pro попыталась разобраться в этом вопросе. Она заметила, что однозначно судить на эту тему нельзя. И отчасти правы и Наталья Рудова, и рэпер Jah Khalib. Просто они говорят о разных вещах.

«В этих дискуссиях рассматриваются две позиции. Первая, о которой говорит Наталья, абсолютно правильная, это клиническая психиатрическая идея. Она очень проста. Если у человека есть психическое расстройство, то внешний вид будущей жертвы становится вторичным фактором, влияющим на факт осуществления сексуального насилия», — прокомментировала эксперт.

Она заметила, что женщина или любой другой человек может быть одет как угодно, с покрытой головой или без. Насильник не изменит своего намерения относительно нее и совершит нападение.

Рэпер же, по мнению Оксаны Защиринской, скорее всего, вращается в социуме, где происходит много тусовок. И вот здесь часто встречаются девушки определенного рода. Те, что одеваются откровенно, много выпивают и в состоянии алкогольного опьянения действительно иногда могут вести себя как настоящие провокаторши. Мало того, сами могут соблазнять мужчин прямым образом. А утром, оклемавшись, способны пойти писать заявление в полицию о том, что их изнасиловали.

«В моей практике были некоторые девушки, которые, выпив лишнего, говорили, что они сами вокруг всех могут изнасиловать. Здесь просто сошлись совершенно два отдельных мира. У Натальи — профессиональный, опирающийся на клиническую практику, а у рэпера — его тусовочный опыт, который ему доступен и понятен», — сказала психотравматолог.

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