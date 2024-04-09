Юрист Бенхин о требовании закрыть «Мутабор»: «Общественников поставят на место, и клуб будет работать»

Адвокат Александр Бенхин рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, грозит ли закрытие московскому ночному клубу «Мутабор» (Mutabor), где несколько месяцев назад прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

В январе заведение было опечатано на 90 дней. Но в начале апреля клуб сменил вывеску и открылся под новым названием «Арма» (Arma). Он проработал всего три дня, после чего российские общественники из ряда организаций возмутились прошедшей в клубе после открытия вечеринкой. Они написали заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Госдуму, попросив окончательно закрыть клуб.

По словам Бенхина, собственник клуба не несет ответственность за вечерники, которые проходят в помещении, даже если посетители ведут себя неэтично и ходят голышом, поскольку это может быть закрытое мероприятие. Владелец должен обеспечить пожарную безопасность и пути эвакуации, а также качественный сервис. За это он отвечает в полном объеме, пояснил эксперт.

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«Клуб «Мутабор» и его собственники ни в чем не виноваты, так как объект сдавался в аренду Ивлеевой и пиар-службе компании «МТС». Поэтому если кто-то и должен отвечать за эту голую вечеринку, то они. И где-то они уже ответили и морально, и материально. Собственник этого клуба — бизнесмен Михаил Данилов. Ему принадлежит очень много столичных клубов. Это человек с очень хорошей репутацией, щедрый. Он поддерживает и детей-сирот. Не сомневаюсь, что правда восторжествует, этих общественников поставят на место и клуб дальше будет работать, именно благодаря личности его учредителя», — заявил юрист.

Бенхин добавил, что зимой клуб закрыли под формальными предлогами, но теперь вряд ли удастся окончательно прекратить его деятельность.