В моду вошли ногти без покрытия, а также яркий маникюр с сочными красками

В современном мире, где внешний вид играет все более важную роль, уход за ногтями становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Маникюр уже давно перестал быть просто гигиенической процедурой, теперь это настоящее искусство, позволяющее выразить свое внутреннее я и особенный характер. Мы расскажем вам о последних тенденциях в мире маникюра, которые позволят вам быть в тренде.

«Сейчас в тренде маникюра преобладают яркие цвета и разнообразные формы ногтей — от коротких до длинных», — рассказала Teleprogramma.pro Ольга Федорова, владелец студии маникюра «Фольга».

Однако особый интерес вызывает тренд на «голые ногти», когда пластины остаются без покрытия или имеют незаметное покрытие.

Это подчеркивает стремление к естественности, которое прослеживается во многих современных тенденциях.

«Важно отметить, что маникюр не только придает рукам ухоженный вид, но и является важным элементом общего образа, отражающим индивидуальность и стиль каждого человека», — пояснила Ольга Федорова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».