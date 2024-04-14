Биолог Михаил Воробьев объяснил, нужна ли обработка садового участка от клещей

Агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, в каком случае нужна обработка садового участка от клещей, которые представляют опасность для людей.

Как утверждает эксперт, регулярный уход за садом, включающий обрезку и опрыскивание деревьев, делает обработку участка специальными ядохимикатами против клещей излишней.

Клещи, по словам Воробьева, предпочитают тихие места, где меньше вероятность быть обнаруженными и уничтоженными и где они могут незаметно подстерегать свою жертву, а сад не является привлекательной средой для них.

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«Обычно они в тихом месте где-нибудь на кусту сидят и ждут, когда товарищ пройдет, тогда клещи за него уцепятся. В саду нет, лично я ни разу не встречал клещей. На природе, да, там они сидят и ждут», — отметил биолог.

Однако если садовый участок был заброшен и зарос бурьяном, Воробьев советует провести профилактическую обработку инсектицидами.

При выходе за пределы сада, где риск встретить клещей значительно выше, следует соблюдать стандартные меры предосторожности: носить рубашки с длинными рукавами и длинные спортивные штаны или брюки, заправляя их в носки, чтобы предотвратить проникновение клещей под одежду, резюмировал специалист.