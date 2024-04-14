Агроном Воробьев рассказал, как защитить сад от вредителей, чтобы не лишиться урожая

С наступлением весны в саду начинают активно размножаться насекомые-вредители. Агроном и биолог Михаил Воробьев поделился с Teleprogramma.pro советами о том, как обезопасить свой сад от самых коварных из них — тли и долгоносика.

По его словам, в южных регионах уже появилась тля, которая представляет опасность для молодых побегов. Эксперт рекомендует использовать против нее абсолютно любые инсектициды или биопрепараты. Если же вы опасаетесь за свое здоровье, можно воспользоваться обычной мыльной водой. На литр воды возьмите три-четыре столовые ложки жидкого мыла. Этим раствором следует обильно опрыскать растения.

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В средней полосе России весна только вступила в свои права, но активность уже проявляет яблонный цветоед. Он прокалывает почки яблонь и питается соком. Это не наносит вреда самому дереву, проблема начнется потом, когда вредитель будет откладывать свои яйца в цветочные бутоны.

«После того как он проколет почку яблони, выпьет оттуда сок и уйдет, то там начинает выделяться капелька желтоватой жидкости. Это называется «плач яблонь». Количество этих капелек — показатель того, сколько долгоносиков у вас в саду. Если капелек много, значит, нужно провести три обработки ядохимикатами, иначе до 50% урожая может быть погублено. Поэтому, как только почки распустятся, необходимо провести первое опрыскивание, когда начнется выдвижение бутонов — второе, а перед их распусканием — третье», — рассказал агроном.

Помимо этого, Михаил Воробьев рекомендует обработать таким же образом грядки с клубникой, как только появятся бутоны, если замечены признаки активности земляничного долгоносика.