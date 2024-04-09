Людмила Поргина: «Я пластику не делаю. Лицо — отражение души»

Актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, в свои 75 лет предпочитает поддерживать красоту при помощи обычной косметологии и кремов, избегая пластических операций. В интервью изданию Teleprogramma.pro она поделилась своими мыслями о пластической хирургии и отношении к возрасту.

Поргина вспомнила, как однажды в Угличе, в монастыре, ей дала воды из колодца женщина, которой было около 90 лет. Она поразила ее и Николая Караченцова своей красотой, которую, по мнению актрисы и ее мужа, придали ей прожитые годы и любовь к людям. Этот случай заставил любимицу публики задуматься о том, что морщины не портят внешность, а лишь подчеркивают опыт и мудрость, приобретенные с годами.

В связи с этим Людмила Поргина приняла решение не изменять свою внешность при помощи пластических хирургов. Она считает, что пластика может привести к тому, что лицо станет неузнаваемым, как это случилось в свое время с Людмилой Гурченко. Поргина подчеркивает, что ей хочется уйти на небеса с внешностью, которая отражает ее прожитую жизнь, полную страданий, слез, бед и горя.

«Я пластику не делаю. Понимаете, лицо — это отражение души, что ты пережила. И если оно как у куклы, это значит, что ты духовно вообще не мучалась? Нет, ты, конечно, мучилась, но ты хотела быть молодой и красивой», — поделилась Людмила Поргина.

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