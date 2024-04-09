Таролог Абравитова предупредила Деревянко: «Никогда не будет везти с деньгами»

Павел Деревянко опять оказался в центре мошеннического скандала. Артист перевел какому-то жулику 300 тысяч рублей, когда тот написал ему с аккаунта его приятеля. И ладно бы воришке успокоиться, ведь денег он получил немало, но жадность взяла свое — примерно через час он решил «занять» у звезды российского кино еще 250 тысяч.

Павел и на этот раз решил помочь «другу», но потом вдруг сообразил, что как-то странно он себя ведет, быстро позвонил в банк, и операцию остановили. После этого незадачливый актер отправился в полицию.

Отметим, что ранее Павла Деревянко обманывал бизнес-партнер, который нагрел его на миллионы, обещая высокие доходы от криптобизнеса.

Известный таролог Марианна Абравитова заявила журналисту Teleprogramma.pro, что Павел Деревянко ведет себя неправильно. Артисту не следует самому лезть в денежные вопросы, его судьба с ними не связана. Лучше знаменитости нанять нужного человека и заниматься дальше творчеством. И вот тогда накопления актера останутся при нем.

«Павлу Деревянко никогда не будет вести с деньгами, с какой-то честностью человеческой, потому что его стезя — это искусство, кинематограф, сцена. И больше соприкасаться ему с какими-то другими сферами жизни ни в коем случае нельзя. Ему надо иметь какого-то консультанта финансового, человека, который разбирается в других сферах жизни. И если он хочет быть успешным — без такого специалиста ему точно не обойтись. Иначе все, с чем Павел будет соприкасаться, будет выходить ему боком. Он рожден для того, чтобы заниматься искусством в чистом виде, если он пытается уходить в сторону, заниматься чем-то иным, успех и удача его покидают», — сказала таролог.

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