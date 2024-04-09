Певица Анастасия Крайнова: «Музыка — это не компьютерные звучочки, в нее нужно вкладывать душу»

Анастасия Крайнова, известная певица и бывшая участница группы «Тутси», поделилась с Teleprogramma.pro своим мнением о роли нейросетей в музыке. Она считает, что искусственный интеллект (ИИ) не должен использоваться для создания музыкальных произведений.

По словам Анастасии, музыка — «не какие-то компьютерные звучочки, это душа, энергия, которая требует вложения и творческой работы». Как отмечает артистка, нейросеть — просто компьютерный алгоритм, который не способен генерировать уникальные мелодии, а лишь перерабатывать уже существующие.

Крайнова подчеркнула, что использование нейросетей в музыке может стать угрозой для творчества и самовыражения музыкантов. Она уверена, что настоящее искусство требует таланта, а не просто программирования.

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«Я понимаю, что у нас всего семь нот, но тем не менее их надо красиво спеть или сыграть. То есть сыграть ноту до можно по-разному, можно жестко либо мягко. А нейросеть — это все-таки компьютерный мозг, который не сам придумывает какие-то мелодии, а берет и переформатирует что-то в другом стиле. Поэтому я считаю, что абсолютно правильно то, что многие артисты хотят это запретить», — заявила артистка.

Аналогичную точку зрения высказала певица Настя Романова, известная как NST.