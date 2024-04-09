Стилист Шабанова назвала три самых модных образа на весну-2024

Стилист Виктория Шабанова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, как женщинам грамотно сочетать вещи, чтобы выглядеть модно нынешней весной.

В качестве базовой одежды можно, например, выбрать серое или лимонное облегающее платье джерси с открытыми плечами длины макси или мини. Если хотите получить более комфортный образ для длительных прогулок, то добавьте к нему кеды в ретростиле, а из украшений — объемные серьги в стиле 80-х, которые послужат ярким акцентом в образе.

Чтобы получился еще более элегантный лук, кеды замените на уже ставшие базовыми казаки или туфли на удобном низком каблуке kitten-heel. Если выберете туфли с леопардовым принтом, то получится более стильный образ. И не забудьте солнцезащитные очки в пластиковой оправе молочного цвета. Сумочка-клатч мягкой формы и замшевой фактуры удачно дополнит образ.

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Еще один вариант — костюм красного или бордового цвета, который нужно дополнить любым актуальным топом: топ-бра, топ ассиметричного кроя или облегающий лонгслив черного, белого или серого цвета. В цвет топа наденьте на голову широкую эластичную повязку. Серьги выбирайте крупные, золотистые или серебристые. Из обуви подойдут кеды в ретростиле, туфли-лодочки на низком каблуке или лоферы. Завершит образ сумка-кроссбоди геометричной формы.

Для любителей стиля кэжуал подойдет лук с джинсами и рубашкой. Самая модная посадка у джинсов — заниженная талия, но помните, что не всем она идет. Наиболее стильная форма — джинсы-подкова. Желательно дополнить их обувью на высоком каблуке или кедами на платформе, чтобы уравновесить образ. Рубашку можно выбрать белого или голубого цвета. Из украшений лучше что-то одно, но крупное: серьги, ожерелье, браслеты серебристого или золотистого цвета.

Овальные солнцезащитные очки без оправы с тонкими металлическими дужками в цвет украшений дополнят образ. Что касается сумочки, то для этого образа стилист рекомендовала выбрать сумку белого или любого пастельного цвета геометричной формы: квадрат, прямоугольник, вертикальный прямоугольник.