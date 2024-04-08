Стас Барецкий о пасхальных яйцах: «Приношу на кладбище и угощаю могильщиков»

Светлый праздник Пасхи настанет 1 мая, но православный мир уже вовсю готовится к этому дню. Актриса Людмила Поргина, балерина Анастасия Волочкова рассказали Teleprogramma.pro, как они отмечают христианское событие.

Людмила Поргина обязательно идет в храм, куда приносит на освящение куличи и яйца, удивляя публику их красотой. Анастасия Волочкова просит покрасить яйца свою помощницу-мусульманку.

Шоумен Стас Барецкий тоже уважает российские традиции и вместе со всем православным людом отмечает Пасху.

«Я праздную Пасху! Готовлю сам куличи, крашу яйца тоже самым старым народным способом: при помощи луковой кожуры. Красители для яиц современные не покупаю, так как там сплошная химия. Поскольку я работаю на кладбище и являюсь президентом «Союза профессиональных ритуальных агентов», все приготовленные куличи и яйца приношу на кладбище и угощаю ими коллег — могильщиков и гробовщиков! Пасха, я считаю, самый весенний праздник!» — поведал изданию Стас Барецкий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».