Вице-президент РСТ назвал три способа сэкономить на летнем отдыхе

Лето не за горами, но далеко не все россияне определились с местом отдыха во время своего отпуска. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о способах сэкономить, планируя путешествие.

В частности, сделать это можно при покупке железнодорожных билетов, если вы, например, отправляетесь всей семьей на российские курорты в конце мая. Легче всего выбрать более оптимальный бюджет в пакетных турах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Сейчас еще не поздно забронировать летние путешествия, тем более пока есть специальные предложения в пакетных турах от туроператоров с турагентами. Существуют и специальные предложения на транспорте. Так, «Российские железные дороги» в весенний и осенний период предлагают семьям скидку 15%. А для детей есть программа, в том числе с существенными скидками до 50%, если они путешествуют в определенных категориях вагонов», — сообщил эксперт.

Кроме того, можно сэкономить, выбрав для отдыха не пиковые сезоны — июль-август, а менее загруженные месяцы, а также рассмотрев количество дней пребывания или определенную категорию гостиницы.