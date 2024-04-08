Психолог Зберовский о незамужней Рудовой: «Если нет личной жизни, идет сублимация»

40-летняя актриса Наталья Рудова, несмотря на известность, достаток, красоту и стройность, все еще дама незамужняя. Однако без любви теплых сердец рядом она не остается — рядом с ней всегда живет тойтерьер.

Звезда обожает эту породу собак, а с некоторых пор представителей данной породы малышей уже двое.

Рудова призналась поклонникам в личном блоге, что один из песиков сильно обеспокоил ее проблемами с ЖКТ, ей даже пришлось положить его в собачью клинику, но сейчас с ним все хорошо. Наталья практически все свое свободное время проводит с ним, держа кроху на ручках, спит знаменитость тоже с собакой в одной кровати.

Психолог Андрей Зберовский специально для Teleprogramma.pro прокомментировал такую любовь Натальи Рудовой к четвероногим друзьям.

«Если у человека нет личной жизни, ребенка, мужа, мужчины, то идет сублимация, так называемый эффект переноса. Желание заботиться, ухаживать — опция стандартная для человека, и если нет точки приложения у человека, он находит какой-то объект ухода, которому уделяет повышенное внимание. У кого-то это цветы, у кого-то дача, у кого-то автомобиль.

Но это не считается болезненным явлением, это здоровый психически человек, который находит свою точку применения. Однако если это не контролировать, то у человека может появиться дома 20 собак или 30 кошек», — поведал Зберовский.

Издание попросило эксперта дать совет Наталье Рудовой. И вот что он ответил:

«Нужно отдавать себе в этом отчет и понимать, что люди — это более паритетная модель жизни, чем животная».

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