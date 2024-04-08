Что добавить в тесто, чтобы куличи не черствели две недели, рассказал кондитер Ренат Агзамов

Печь куличи многие начинают за несколько дней до Пасхи. Если такой выпечки много, то даже в большой семье она съедается не быстро и за это время может засохнуть и стать невкусной.

Кондитер и телеведущий Ренат Агзамов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, какие ингредиенты нужно добавить в тесто для куличей, чтобы они не черствели и оставались свежими длительное время.

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