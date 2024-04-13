Людмила Поргина о яйцах, которые она сама красит на Пасху: «Будто покрыты золотом или бриллиантами»

В преддверии светлого праздника Пасхи 75-летняя актриса Людмила Поргина поделилась с Teleprogramma.pro своими уникальными традициями подготовки к этому дню.

Она рассказала, что самостоятельно окрашивает яйца, используя специальные краски и создавая настоящие произведения искусства.

«Я еду обязательно в Троице-Сергиева лавру, и там куличи, сделанные местными монахами, потом украшаю их цветами. Яйца крашу сама, у меня для этой цели припасена специальная пищевая краска: красная, синяя, зеленая, голубая. Еще покупаю золотистую и серебристую краску и наношу на яйца еще верхним слоем. Они получаются блестящими, будто покрыты золотом или бриллиантами. Когда я прихожу в храм на освящение куличей, прихожане всегда восторженно смотрят на окрашенные мной пасхальные яйца. Все говорят: «Вот это да! Вот это мы понимаем!» — поведала вдова Николая Караченцова.

Также специально для пасхального стола Людмила Поргина обычно фарширует утку. «До праздника я соблюдаю пост. Но когда мы приходим с пасхальной службы уже ночью, никто эту утку из моих близких съесть не может. Мы пробуем по яйцу, кусочку кулича, выпиваем по бокалу шампанского за Пасху, а утка съедается в течение недели», — добавила знаменитость.

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