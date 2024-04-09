Участники «Дома-2» о задержании Виктора Шароварова: «Мог только выпить на вечеринках»

Виктор Шароваров на проекте «Дом-2»   

Влад Кадони и Надежда Ермакова в разговоре с Teleprogramma.pro отметили, что не замечали никаких странностей за экс-коллегой по цеху.

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Виктора Шароварова обвиняют в распространении наркотиков. За закладки запрещенных средств ему может грозить до 15 лет лишения свободы. 

Задержание 37-летнего мужчины произошло на Юго-Востоке Москвы. Правоохранители установили, что два свертка Виктор спрятал в тайники в перилах у подъезда жилого дома, а оставшиеся шесть припрятал у себя в куртке. 

Существовали ли предпосылки к тому, что Виктор Шароваров может решиться на такой поступок? Этот вопрос Teleprogramma.pro задала бывшему ведущему проекта «Дом-2» Владу Кадони и экс-участнице телестройки Надежде Ермаковой. Однако их шокировала услышанная от нас новость.   

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 Влад Кадони. Фото: соцсети Влада Кадони  

Влад Кадони: «На проекте даже не было сомнений, что Виктор может что-то употреблять!» 

«Первый раз слышу – от вас! Матерь божья! Нет, я даже комментировать это не хочу! – воскликнул Влад. 

- А вообще, как бы вы могли охарактеризовать Виктора Шароварова на проекте? Может, вы замечали за ним какие-то странности? 

- На проекте не было даже доли сомнений, что он может что-то употреблять. Виктор всегда был адекватным, в себе и с ним не связано никаких подобных историй. 

Это же все заметно по поведению, зрачкам и прочее. А Витя вообще сам по себе заметный персонаж. Такая огромная гора, глаза в кулак! Так что я в шоке!    

Надежда Ермакова: «Нас показывали 24/7, спрятаться было невозможно» 

В шоковом состоянии пребывает и участница проекта «Дом-2» Надежда Ермакова. Она тоже узнала о случившемся от нас. 

«Шароварова я отбирала на кастинге. Виктор – обычный адекватный парень. У нас были участники, склонные к алкоголю, к пограничному поведению, но это точно не он. Вообще, он в Москве живет?» - спросила Надежда. 

Надежда Ермакова. Фото: соцсети Надежды Ермаковой  

- Задержание произошло в столице… 

- Конечно, удивительная история. В проекте «Дом-2» нас показывают 24/7, там спрятаться невозможно. И когда я работала на шоу редактором, ничего странного за Виктором не замечалось. Он мог только выпить на вечеринках!   

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации! 

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