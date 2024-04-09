Участники «Дома-2» о задержании Виктора Шароварова: «Мог только выпить на вечеринках»

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Виктора Шароварова обвиняют в распространении наркотиков. За закладки запрещенных средств ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Задержание 37-летнего мужчины произошло на Юго-Востоке Москвы. Правоохранители установили, что два свертка Виктор спрятал в тайники в перилах у подъезда жилого дома, а оставшиеся шесть припрятал у себя в куртке.
Существовали ли предпосылки к тому, что Виктор Шароваров может решиться на такой поступок? Этот вопрос Teleprogramma.pro задала бывшему ведущему проекта «Дом-2» Владу Кадони и экс-участнице телестройки Надежде Ермаковой. Однако их шокировала услышанная от нас новость.
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Влад Кадони. Фото: соцсети Влада Кадони
Влад Кадони: «На проекте даже не было сомнений, что Виктор может что-то употреблять!»
«Первый раз слышу – от вас! Матерь божья! Нет, я даже комментировать это не хочу! – воскликнул Влад.
- А вообще, как бы вы могли охарактеризовать Виктора Шароварова на проекте? Может, вы замечали за ним какие-то странности?
- На проекте не было даже доли сомнений, что он может что-то употреблять. Виктор всегда был адекватным, в себе и с ним не связано никаких подобных историй.
Это же все заметно по поведению, зрачкам и прочее. А Витя вообще сам по себе заметный персонаж. Такая огромная гора, глаза в кулак! Так что я в шоке!
Надежда Ермакова: «Нас показывали 24/7, спрятаться было невозможно»
В шоковом состоянии пребывает и участница проекта «Дом-2» Надежда Ермакова. Она тоже узнала о случившемся от нас.
«Шароварова я отбирала на кастинге. Виктор – обычный адекватный парень. У нас были участники, склонные к алкоголю, к пограничному поведению, но это точно не он. Вообще, он в Москве живет?» - спросила Надежда.
Надежда Ермакова. Фото: соцсети Надежды Ермаковой
- Задержание произошло в столице…
- Конечно, удивительная история. В проекте «Дом-2» нас показывают 24/7, там спрятаться невозможно. И когда я работала на шоу редактором, ничего странного за Виктором не замечалось. Он мог только выпить на вечеринках!
Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!