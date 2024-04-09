Участники «Дома-2» о задержании Виктора Шароварова: «Мог только выпить на вечеринках»

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Виктора Шароварова обвиняют в распространении наркотиков. За закладки запрещенных средств ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Задержание 37-летнего мужчины произошло на Юго-Востоке Москвы. Правоохранители установили, что два свертка Виктор спрятал в тайники в перилах у подъезда жилого дома, а оставшиеся шесть припрятал у себя в куртке.

Существовали ли предпосылки к тому, что Виктор Шароваров может решиться на такой поступок? Этот вопрос Teleprogramma.pro задала бывшему ведущему проекта «Дом-2» Владу Кадони и экс-участнице телестройки Надежде Ермаковой. Однако их шокировала услышанная от нас новость.

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