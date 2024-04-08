Почему Деревянко постоянно попадает на деньги — раскрыла эзотерик Хуснетдинова: «Вибрация раздолбайства»

Павла Деревянко кинули на 300 тысяч рублей сетевые мошенники, которые взломали мессенджер его друга и написали артисту от его имени. Артист перевел им деньги, но когда они попросили у него еще 250 тысяч, осознал, что стал жертвой обмана. Оперативно позвонив в банк, он приостановил операцию на второй перевод, после чего отправился в полицию писать на жуликов заявление.

Это уже не первый случай, когда Павел Деревянко влетает на деньги. Ранее он заявлял, что его обманул партнер по криптобизнесу, из-за которого он потерял миллионы.

Айгуль Хуснетдинова, медиум и экстрасенс, считает, что проблемы с деньгами у Павла Деревянко появились не случайно.

«Когда появляются проблемы с необходимостью выплачивать деньги, когда у тебя забирают деньги, это означает, что ты нарушил какой-то энергетический баланс, значит ты где-то взял больше, чем тебе положено», — сказала ясновидящая Teleprogramma.pro.

К тому же, уверена эзотерик, Павел Деревянко слишком легко относится к жизни, и она его периодически за это наказывает.

«Он застыл на вибрации раздолбайства. Павел Деревянко представляет собой архетип шута, когда человек живет налегке и роли играет веселые. Этакий Иванушка-дурачок.

Такие люди легко выигрывают, постоянно попадают в чудесные ситуации, потому что они следуют своей какой-то внутренней безуминке. И когда такой человек заигрывается, он может податься в криминал, начинает накручивать на себя низкую энергию, и образуются вот такие ситуации. Он серьезно жизнь не воспринимает, и поэтому жизнь к нему так относится», — отметила эксперт.

Эзотерик посоветовала Павлу Деревянко заняться духовным ростом, сходить в церковь, может быть, попоститься.

Кроме того, экстрасенс не исключила, что у Павла Деревянко есть кармические долги из прошлой жизни, которые он должен выплатить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».