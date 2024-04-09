Адвокат о конфликте Сергея Зверева с его приемным сыном: «Это очень грязная ситуация, сын не имеет никаких прав ни на что вообще»

Отношения Зверева-старшего с усыновленным наследником портятся с каждым годом все сильнее. Теперь отпрыск знаменитости грозится отобрать квартиру, принадлежащую отцу.

На самом деле Зверев-младший только прописан в трешке, расположенной в центре Москвы.

Начало конфликта

Когда, несколько лет назад наследник звездного стилиста узнал о том, что он приемный, в семье началась череда ссор и скандалов. Сергей Сергеевич отыскал с помощью телешоу свою биологическую мать и выяснил, что его настоящий отец уже умер. Это очень обидело знаменитость.

Зверев-старший какое-то время помогал своему приемному сыну, предлагал устроить его на работу, но тот решил идти своим путем. Первый брак наследника стилист не одобрил, да он и просуществовал недолго. Второй брак с Юлией, администратором отеля, случился через год. Этот выбор своего отпрыска знаменитость и вовсе не признал, даже не скрывая факт, что хотел бы видеть с сыном девушку из своего социального круга.

Когда отец, собрав всю информацию о супруге Сергея-младшего, попытался донести до него, кем на самом деле является его избранница, отношения между родственниками почти сошли на нет.