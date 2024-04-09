Адвокат о конфликте Сергея Зверева с его приемным сыном: «Это очень грязная ситуация, сын не имеет никаких прав ни на что вообще»

Отношения Зверева-старшего с усыновленным наследником портятся с каждым годом все сильнее. Теперь отпрыск знаменитости грозится отобрать квартиру, принадлежащую отцу.
На самом деле Зверев-младший только прописан в трешке, расположенной в центре Москвы.
Начало конфликта
Когда, несколько лет назад наследник звездного стилиста узнал о том, что он приемный, в семье началась череда ссор и скандалов. Сергей Сергеевич отыскал с помощью телешоу свою биологическую мать и выяснил, что его настоящий отец уже умер. Это очень обидело знаменитость.
Зверев-старший какое-то время помогал своему приемному сыну, предлагал устроить его на работу, но тот решил идти своим путем. Первый брак наследника стилист не одобрил, да он и просуществовал недолго. Второй брак с Юлией, администратором отеля, случился через год. Этот выбор своего отпрыска знаменитость и вовсе не признал, даже не скрывая факт, что хотел бы видеть с сыном девушку из своего социального круга.
Когда отец, собрав всю информацию о супруге Сергея-младшего, попытался донести до него, кем на самом деле является его избранница, отношения между родственниками почти сошли на нет.
Сергей Зверев – младший не получает деньги от отца. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
В 2020 году стилист выписал сына из московской квартиры на Тверской, даже не предупредив его об этом. Из-за чего тот затаил обиду. Позже СМИ сообщили, что Сергей Зверев вычеркнул наследника из списка таковых. У молодого мужчины проблемы со здоровьем, он страдает от астмы и острого бронхита.
Несмотря на то, что ранее Зверев-младший заявлял о том, что не намерен судиться за квадратные метры, сейчас в прессе появилась новость о том, что стилист погряз в долгах за коммунальные услуги. В это же время звездный воспитанник со своей супругой заявили, что заберут квартиру стилиста, если он не будет помогать им.
Сергей Зверев усыновил своего сына еще малышом. Фото: Global Look Press
Мнение юриста
Возможен ли такой исход на самом деле и в каком случае Сергей Зверев может лишиться своей недвижимости, Teleprogramme.pro рассказал адвокат Юрий Шель.
Юрист считает, что если стилист сам купил эту квартиру, а сын не является собственником, то он вообще не имеет никаких прав на квадратные метры.
«Сын не имеет никаких прав ни на что вообще».
Сын Сергея Зверева не может претендовать на его недвижимость. Фото: Global Look Press
Но если бы Зверев-младший был там зарегистрирован, то выписать его тоже было бы сложно. Хотя как-то это звездному отцу все же удалось.
В этом случае отнять квартиру законным путем не получится, только с помощью шантажа или других преступных действий.
«В любом случае это очень грязная ситуация, общество будет все равно на стороне Зверева, потому что он не конфликтный человек и долго строил свою карьеру».
С чисто юридической стороны лишить собственника жилья его права не может никто.
«Только судебное решение должно быть».
Сергей Зверев мог обеспечить своему приемному сыну достойную жизнь, но тот пошел своим путем. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Общество в этом вопросе действительно на стороне стилиста.
Лора: «Сыночек вообще обнаглел! Противненькая личность!!! Яблоко от яблоньки далеко не падает (это про маму родную, которую он нашел). Представляю, сколько нервов надо старшему Сергею! Как говорят: не делай добра, не получишь зла!»
Дикая Роза: «Сын сам виноват: за все время так и не захотел получить никакую профессию, найти себе дело! Куда только Сергей-старший не пытался его пристроить — все без толку! Не работает, и ничего не хочет! Только денег!»
Любовь Казаченко: «Ни одного доброго слова, никакой благодарности хотя бы за то, что забрал очень болезненного ребенка из детдома. Сколько сил и здоровья в этого ребенка вложила мама Зверева. Не нравится гламурная жизнь? Учиться тоже нет желания. Неужели Зверев не оплатил бы учебу в вузе и не помог, если бы было стремление хоть к чему-нибудь. Усыновил плохой отец, так нашел свою биологическую хорошую мать. Почему к ней нет претензий?»
Общество на стороне Сергея Зверева – старшего в конфликте отца и сына. Фото: Global Look Press
Bahtali61: «Не вытворял бы приемный сын что попало — жил бы нормально. Мог бы выучиться, добиться сам чего-то, а не пытаться жить за счет других. Да еще и тащить в дом отца непонятно кого на содержание».
Тася Федорова: «Зверев дал ему то, о чем детдомовский парнишка мог только мечтать. Мужчина уже взрослый, дважды женатый, сам себе женщин выбирал. Было бы желание, мог сам строить карьеру, перспективы были открыты, руки развязаны, а в итоге сидит в деревне, работает в клубе за копейки, жалуется, какой он несчастный. Значит, нравится человеку такая жизнь».