Chebanov готов спеть хит «Девчонка-девчоночка» с участником «Новой Фабрики звезд»: «По своей энергетике похож не меня»

Российский музыкант Иван Чебанов (Chebanov) поделился впечатлениями от стартовавшего на ТНТ проекта «Новая Фабрика звезд». В беседе с Teleprogramma.pro артист рассказал, что сейчас у него активный гастрольный период, и за «Новой Фабрикой звезд» следит его команда.

«Мы отметили кайфовый и очень запоминающийся голос Нонны Еганян. Она бы красиво исполнила куплеты в моем треке «Огни Москвы», который я также выпускал в дуэте с певицей Асией. А Никита Ефимцев по своей энергетике похож не меня. Мы бы смогли на пару спеть хит Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка», с которым я когда-то выступал на шоу «Голос». Вообще, в моей жизни было очень много разных вокальных конкурсов. Помню, как пробовался в мультижанровом фестивале Emporio Music Fest Байгали Серкебаева, в фестивале «5 звезд», — заявил исполнитель.

Он добавил, что прошлый год в его творческой жизни был богат на различные коллаборации.

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«Например, наш экспериментальный дуэт с Ларисой Александровной Долиной стал очень популярным. Я был творческим наставником у молодой и талантливой девочки-блогера Али Еникеевой, после чего всерьез задумался о создании своего продюсерского центра. К слову, я уже запустил несколько потоков наставничества», — признался Chebanov.

Артист также вспомнил, что в «Голосе» слепые прослушивания были «сравнимы с прыжком с парашютом», и выразил благодарность своим первым наставникам.