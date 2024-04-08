Про диагноз Домогарова «спондилоартроз» рассказала врач Ярцева: «Симптомы могут быть тяжелыми»

По данным канала SHOT, актер Александр Домогаров способен отказаться от актерской профессии из-за диагностирования у него спондилоартроза.

Однако издание Teleprogramma.pro врач-терапевт Ирина Ярцева заверила, что спондилоартроз не ставит крест на человеке. Он может потерять определенную активность из-за болей, но реабилитация и возвращение в профессию высоко вероятны.

«У такого диагноза могут быть совершенно разные симптомы. Может быть такой диагноз вообще без симптомов, но может быть и такой, что человек не сможет работать из-за болей в спине. Здесь все очень индивидуально. Но сам по себе диагноз не страшной. Это симптомы могут быть тяжелыми.

Боли в спине требуют регулярной гимнастики, ЛФК. Нет ничего лучше лечебной физкультуры, потому что это непосредственная работа с группами мышц и суставами, которая без таблеток снимает болевой синдром, укрепляет мышечный каркас и таким образом может компенсировать существующую проблему. Также помогает в этой болезни массаж», — сказала эксперт.