Виталина Цымбалюк-Романовская: «Нейросети в музыке — угроза для искусства»

Бывшая жена легендарного советского актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, присоединилась к мнению многих мировых и российских звезд, выразивших свою негативную позицию по отношению к использованию нейросетей в музыке.
В беседе с Teleprogramma.pro она подчеркнула, что считает искусственный интеллект угрозой для искусства. По ее мнению, интеллект — индивидуальное качество, которое тесно связано с культурой, духовностью и воспитанием.
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Пианистка также отметила, что великие композиторы Бетховен и Бах создавали свою музыку без помощи технологий, и что любое произведение, сгенерированное нейросетями, не имеет ценности.
«Если кто-то что-то сделал на уровне роботов, то я не понимают, зачем это нужно. Это обман. Я боюсь, что это просто подмена каких-то основополагающих человеческих качеств и взаимоотношений. А это плохая подмена. Поэтому я не думаю, что это хорошо», — заявила Цымбалюк-Романовская.