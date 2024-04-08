Виталина Цымбалюк-Романовская: «Нейросети в музыке — угроза для искусства»

Бывшая жена легендарного советского актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, присоединилась к мнению многих мировых и российских звезд, выразивших свою негативную позицию по отношению к использованию нейросетей в музыке.

В беседе с Teleprogramma.pro она подчеркнула, что считает искусственный интеллект угрозой для искусства. По ее мнению, интеллект — индивидуальное качество, которое тесно связано с культурой, духовностью и воспитанием.

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Пианистка также отметила, что великие композиторы Бетховен и Бах создавали свою музыку без помощи технологий, и что любое произведение, сгенерированное нейросетями, не имеет ценности.