Антон Беккужев о причинах наркомании бывшего участника «Дома-2»: «Уходят либо в депрессию, либо ступают на ложный путь»

Бывший участник проекта «Дом-2» Виктор Шароваров может угодить за решетку на долгий срок. Его обвиняют в распространении наркотиков.

Стражи порядка установили, что Виктор занимался сбытом пакетиков с запрещенными веществами на территории Москвы. Так, два свертка он успел спрятать в тайники-закладки в перилах у подъезда жилого дома на ул. Верхние Поля, а оставшиеся шесть – в своей куртке.

И теперь Шароварову грозит лишение свободы сроком на 15 лет.

По словам ведущего проекта «Дом-2» Антона Беккужева, такой итог закономерен для некоторых бывших «домочадцев». Ведь многие из них после угасания своей популярности не могут найти себя, и поэтому их и уносит водоворот судьбы.

Подробнее о характере Виктора Шароварова, его личной жизни и предпосылках будущего преступления Антон Беккужев рассказал в комментариях Teleprogramma.pro.