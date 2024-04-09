Антон Беккужев о причинах наркомании бывшего участника «Дома-2»: «Уходят либо в депрессию, либо ступают на ложный путь»

Бывший участник проекта «Дом-2» Виктор Шароваров может угодить за решетку на долгий срок. Его обвиняют в распространении наркотиков.
Стражи порядка установили, что Виктор занимался сбытом пакетиков с запрещенными веществами на территории Москвы. Так, два свертка он успел спрятать в тайники-закладки в перилах у подъезда жилого дома на ул. Верхние Поля, а оставшиеся шесть – в своей куртке.
И теперь Шароварову грозит лишение свободы сроком на 15 лет.
По словам ведущего проекта «Дом-2» Антона Беккужева, такой итог закономерен для некоторых бывших «домочадцев». Ведь многие из них после угасания своей популярности не могут найти себя, и поэтому их и уносит водоворот судьбы.
Подробнее о характере Виктора Шароварова, его личной жизни и предпосылках будущего преступления Антон Беккужев рассказал в комментариях Teleprogramma.pro.
Антон Беккужев. Фото: соцсети Антона Беккужева
- Антон, что в целом вы могли бы сказать о Викторе?
- Я его прекрасно помню. Он принимал участие в проекте лет пять назад, продержался там около года, может быть, чуть меньше. У Виктора был яркий роман с участницей Александрой Шевой. И если я не ошибаюсь, возможно, они продолжали встречаться и после того, как покинули проект, даже говорили о свадьбе. Но в итоге у этой пары так ничего и не сложилось.
Он изменял Александре, часто с ней скандалил. Но это стандартная история для участников «Дома-2».
Не заметить Виктора просто было невозможно. Его рост составлял больше двух метров. Иногда из-за такого своего телосложения он бывал неловким, можно сказать, что увальнем. Порой ему было непросто передвигаться в небольших, компактных помещениях.
Что касается личности Виктора, я бы не назвал его мерзавцем или отъявленным хулиганом. Скорее, наоборот, он казался скромным и даже нелепым. В коллективе к Виктору относились хорошо. У него было много друзей. Я не замечал в нем признаков бандита – по крайней мере, пока он находился на проекте.
- А как складывалась его жизнь после реалити-шоу?
- Виктор пробовал себя и в кинематографе. У него были роли и съемки. Также знаю, что после проекта он работал в стриптиз-клубе. Но из-за своего высокого роста и не очень большого умения обращаться со своим телом он только один раз вышел на сцену в качестве танцора. В итоге потом Виктор переквалифицировался в менеджеры клуба и проработал там достаточно долго.
Печально, что человек вступил на эту скользкую тропу. Мне кажется, такая история свойственна некоторым участникам «Дома-2». Они привыкли, что находятся в зените славы и живут на всем готовом. Но одна категория участников понимает, что за периметром площадки для поддержания своей медийности все-таки нужно очень много трудиться.
А вот другие участники телестройки, и их большинство, не знают, что им делать дальше, они не привыкли к тому, что нужно самостоятельно строить свою жизнь и уходят либо в депрессию, либо ступают на ложный путь. И видимо, Витя, желая получить легкие деньги, тоже попал на скользкую дорожку.
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Виктор Шароваров. Фото: соцсети Виктора Шароварова
Мне очень жаль, что все так случилось, поскольку я видел в Викторе какой-то личностный потенциал, хорошие стороны. Но иногда я думаю о людях лучше, чем они есть на самом деле.
Я видел в Интернете видео, на котором Виктор совершает преступление, раскладывает эти закладки. Конечно, он должен понести ответственность за свои деяния, быть наказан по строгости закона.
И надеюсь, что Витя одумается, случившееся станет для него уроком. А когда суд вынесет приговор, он сделает вывод из своих ошибок, примет наказание, а потом продолжит жить достойно.