Астролог дала совет Овнам и Весам, на которых сильно повлияет солнечное затмение 8 апреля

Вечером 8 апреля жители планеты смогут наблюдать полное солнечное затмение. Луна будет проходить между Землей и Солнцем, блокируя свет последнего. Поскольку Солнце считается символом жизненной энергии и силы, затмение может иметь значительное влияние на людей, рожденных под определенными знаками зодиака.

Астролог Марина Шумкина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что больше всего природное явление отразится на знаках кардинального креста. Это группа, в которую входят Овен, Весы, Рак и Козерог.

«Из этих четырех знаков сильнее всего затмение повлияет на Овна, потому что Солнце находится сейчас в этом знаке, и на Весов, которые расположены на зодиакальном круге напротив Овна. Но это не значит, что нужно отсиживаться, важно использовать энергию астрономического явления. Для Овнов затмение — мощная точка для того, чтобы начать что-то новое, например новый проект. Желательно в течение ближайших семи дней посмотреть на свои планы и взять фокус внимания на самую главную и сложную задачу недели, ту, для которой требуется сильная внутренняя мотивация, для которой вам, например, не хватало каких-то ресурсов, потому что затмение как раз и будет давать эту энергию», — пояснила Шумкина.

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Что касается Весов, у них, по ее словам, появляется возможность возродить старый проект.