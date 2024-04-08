Чтобы похудеть, певцу Юлиану врач Мойсенко советовала гулять с собакой: «30 минут в день достаточно»

Певец Юлиан в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro признался, что любит сладкое и иногда позволяет себе немного лишнего. А чтобы расстаться с «накопленным» в теле, он активно прогуливается со своей собакой породы корги. При этом во всякие чудодейственные диеты не верит, включая «шоколадную», о которой мы писали ранее.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко похвалила стратегию знаменитости, назвав ее правильной. Она заметила, что здоровые люди на самом деле способны терять вес даже от таких простых действий, как прогулка с собакой. И, если Юлиан задумается вновь о потере веса, ему не нужно выискивать какие-то новые методы, раз этот работает — пусть гуляет с питомцем и дальше.

«Юлиану не обязательно ходить в спортзал, чтобы худеть, можно просто гулять с собакой. Любое движение в течение 30–60 минут в день позволит ему удерживать вес в норме, это может быть утром, днем или вечером, без разницы. И это касается не только музыканта, но и любого другого человека. Не нужно «убивать себя тренажерами», чтобы привести вес в норму, достаточно подключить аэробную нагрузку», — высказалась эксперт.

Мойсенко напомнила, что в среднем люди теряют около 1200 килокалорий в день. Те, кто моложе 45, могут терять при обычной жизни без дополнительной нагрузки и до 1500 килокалорий.

Чтобы похудеть, надо либо употреблять с пищей меньше килокалорий, либо столько, сколько потратили, и ввести в свою жизнь различного рода активности. Прогулки с питомцами — отличный вариант для этого, поскольку общение с четвероногими друзьями к тому же повышает настроение и делает процесс похудения еще эффективнее.

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