Ольга Бузова с «о-го-го каким» разрезом на платье грамотно отвлекла внимание от недостатков фигуры

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева прокомментировала специально для Teleprogramma.pro лук Ольги Бузовой, заметив, что она успешно отвлекла поклонников от некоторых особенностей своего телосложения интересными элементами платья.

А также заметила, что материал, из которого оно выполнено, совсем не является универсальным. Тот, кто до сих пор не попрощался с лишними сантиметрами, должен этот момент учесть.

«Атлас — очень опасный материал, он выдает все недостатки фигуры за счет тонкого и блестящего полотна. Недостатки фигуры с ним мы можем скрывать только благодаря особенностям драпировки или каким-то особенным кроем для той или иной фигуры.

В данном случае от особенностей фигуры нас отвлекает о-го-го какой разрез и одновременно открытые плечи и ноги. Динамика, креатив и асимметрия данное платье выручают и спасают.

Для тех, кто себе такие откровенные наряды позволить не может, а также чтобы отвлечь от особенностей и недостатков фигуры, советую быть очень осторожными при выборе этой ткани», — сказала Темиралиева.