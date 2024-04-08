Ясновидящая Татьяна Кармолог заговорила после «Крокуса»: «Если вы опаздываете, значит так надо»

После трагедии в «Крокусе» люди массово стали рассказывать, как сама судьба отвела их от беды. Они случайно не попали в концертный зал и остались живы.

Teleprogramma.pro в этом, к примеру, призналась певица Анна Калашникова, мама которой, по сути, спасла своих родных. Она уговорила своего мужа остаться дома, потому что внуку надо было помочь с уроками.

Ясновидящая Татьяна Кармолог также рассказала нашему изданию, что не стоит противиться препятствиям, которые даруют нам свыше. Не исключено, что это нам во благо. А трагедия в «Крокус Сити Холле» только подтвердила эту мысль.

Татьяна Кармолог утверждает, что это действия ангелов-хранителей, которые оберегают своих подопечных от несчастий и есть абсолютно у каждого человека.

«Запомните, если вы опаздываете куда-то, значит так надо. Если вы не можете попасть куда вам надо, значит вас таким образом оберегают ваши ангелы. И не надо злиться или раздражаться, ведь опоздания часто спасают многим людям жизни от трагедий. Доверьтесь своим ангелам», — поведала эксперт специально для Teleprogramma.pro.

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