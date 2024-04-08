Нумеролог назвала самый опасный день в апреле

Нумеролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о неблагоприятных днях в апреле. Она отметила, что конец апреля является наиболее сложным периодом.

Эксперт советует быть особенно осторожными в эти дни и принимать необходимые меры, чтобы избежать негативных последствий.

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По ее словам, в этом месяце есть несколько особенно сложных дат, когда возрастает риск неудач и даже получения травм.

«Самый опасный день — 23 апреля. В это время Марс присоединяется к другим планетам, создавая негативные аспекты. Еще один неблагоприятный день — 22 апреля. Это не очень хороший день для переговоров», — рассказала Савельева.

С 24 по 28 апреля, по ее данным, могут произойти потери, связанные с обманом и мошенничеством. Однако после этих дней ситуация улучшится и защитные аспекты помогут сгладить негативное влияние.