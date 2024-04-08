Очередная вечеринка звездной элиты с участием Киркорова вызвала волну возмущения в Сети: «Будет конец этому беспределу или нет?»

Шоу в кабаре
Филипп Киркоров и другие звезды снова засветились в мероприятии, которое, по мнению общественности, переплюнуло даже знаменитую вечеринку у Насти Ивлеевой. Новое шоу Taboo, устроенное одним из столичных кабаре, Crave, было посвящено якобы тайным человеческим желаниям и всем смертным грехам. Это формат для небольшого контингента.
Возможно, о событии могли и не узнать, но фото и видео снова попали в Сеть. Публика возмущена подобной вакханалией во время Великого поста и на фоне трагических событий, произошедших в нашей стране.
Люди не верят Киркорову. Фото: Global Look Press
Звездные гости
Среди гостей были замечены певец Филипп Киркоров, который должен был лично участвовать в постановке, но стал лишь гостем. Присутствовали актеры Агата Муцениеце, которая исполняет главную роль в одной из постановок этого кабаре, Иван Чуйков. Пришла на шоу дочь покойного Олега Табакова, Мария, которой, кстати, на момент посещения мероприятия еще не исполнилось 18 лет. Сопровождала девушку ее мать — актриса Марина Зудина. В зале увидели Сергея Бурунова, Ольгу Орлову, Олега Меньшикова и многих других знаменитостей.
Ольга Орлова не смогла пропустить представление. Фото: Global Look Press
Будет ли реакция
Реакция от официальных лиц пока не поступила, но граждане нашей страны не скрывают эмоций и высказываются в Сети однозначно. Впрочем, и общественные деятели считают, что после этой премьеры следует не просто начать «отменять», но принимать более жесткие меры по отношению к артистам.
Марина Зудина сопровождала на мероприятии свою несовершеннолетнюю дочь. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Россияне не могут смириться с подобным отношением звезд к ситуации в стране. Создается впечатление, что простые люди и представители шоу-бизнеса живут в разных мирах и совершенно не способны понять друг друга.
Фаина Горшкова: «Будет конец этому беспределу или нет?»
Олег Васильев: «Выслать из страны, лишать гражданства, пусть ноют и жалуются в европейский суд, самый справедливый суд в мире».
Теодора: «Когда же их всех выпрут из России? Сколько можно уже?!»
Северянка: «Они просто плюют на нас. И они будут это делать, пока будут желающие их смотреть, читать, покупать билеты на их дешевые (в моральном плане) шоу».
Тамара Ч.: «Элита, так называемая, живет в своем параллельном от народа мире. Деньгами закормлены чрезмерно, не знают уже, куда их применить. Бесятся, именно бесятся! Им наплевать, что происходит в стране. Им хочется веселиться, веселиться и веселиться».
Агата Муцениеце тоже получила свою долю осуждения публики. Фото: Global Look Press
Ирина Яркова: «Дело в том, что так называемая элита на самом деле считает себя выше морали, и в этом для нее заключается понятие свободы, свободы от «искусственных» норм. А это уже своеобразная идеология. У них она присутствует хотя бы в таком виде, а в нашем обществе ее вообще нет. И таким образом заполняется пустота, в первую очередь в головах молодежи».
Евгений Медведев: «Общество у нас давно не здорово. Чтобы оздоровить его понадобятся десятки лет. Вот так легко было скатиться на дно бескультурья и как же трудно придется теперь ползти обратно наверх, и не факт что получится».
Любовь: «Да, все-таки не зря Прилучный развелся с Муцениеце! Довела его «до ручки», ославила на всю страну, а сама такая «белая и пушистая»! Выгнать на Родину, детей на воспитание отцу!»
Ирина Клаус: «Фамилии известные, а сами люди гнилые. Такое у них нутро. И интересы соответствующие».
Такие выводы сделали пользователи Сети о нынешних знаменитостях, которые по факту своей профессии должны подавать яркий пример молодежи.
Сергей Бурунов присутствовал на представлении в числе гостей. Фото: Global Look Press
Особенно досталось Филиппу Киркорову, которому больше уж точно никто не поверит. Однако его самого это вряд ли волнует.
Антон: «Это что же получается, Филя случайно снова не в ту дверь вошел? Вот же горе, вот же горе! Ну что же он такой доверчивый и наивный? А я понял: им все пользуются, а он им искренне верит».
Андрей. С.: «Ну и? Киркоров притих на какое-то время (как и прежде, когда чудил) и вот опять ползучей змеей осторожно выползает на федеральные каналы. Изображая скромнягу и участвуя в разного рода шоу. И что-то подсказывает, что опять все станут свидетелями входа не в ту дверь. Такие люди не меняются, они просто хитро приспосабливаются».
Филипп Киркоров должен был принять в шоу непосредственное участие, но выступил лишь в качестве гостя. Фото: Global Look Press
Напомним, Филипп Киркоров стал одним из участников вечеринки Ивлеевой, после которой пропал на некоторое время из ТВ-шоу, извинялся, посетил зону СВО и без конца оправдывался, что просто «вошел не в ту дверь».