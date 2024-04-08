Очередная вечеринка звездной элиты с участием Киркорова вызвала волну возмущения в Сети: «Будет конец этому беспределу или нет?»

Шоу в кабаре

Филипп Киркоров и другие звезды снова засветились в мероприятии, которое, по мнению общественности, переплюнуло даже знаменитую вечеринку у Насти Ивлеевой. Новое шоу Taboo, устроенное одним из столичных кабаре, Crave, было посвящено якобы тайным человеческим желаниям и всем смертным грехам. Это формат для небольшого контингента.

Возможно, о событии могли и не узнать, но фото и видео снова попали в Сеть. Публика возмущена подобной вакханалией во время Великого поста и на фоне трагических событий, произошедших в нашей стране.