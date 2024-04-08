«Активно готовлюсь к рождению дочки»: кто тайный супруг Анны Калашниковой и почему Прохор Шаляпин пожелал ей выйти замуж еще семь раз

В тот период ее очень поддержал бывший возлюбленный, Прохор Шаляпин. С ним певица встречалась какое-то время ранее, их считали красивой парой, они с удовольствием позировали перед фотографами и выглядели счастливыми. Но потом Анна встретила будущего отца Даниила, и роману пришел конец.

Впрочем, расстались с Прохором они очень хорошо, остались друзьями и близкими людьми. Анна даже переживает, что Шаляпина до сих пор ассоциируют с ее избранником, хотя он в первую очередь друг.

«Мы с Прохором расстались еще в 2016 году, столько воды утекло, и обидно, что люди до сих пор делают акцент на этой истории. Но, с одной стороны, это круто. Мне очень приятно, что зрители помнят нас по этим теплым эфирам. И судя по тому, что у нас происходило, это была действительно красивая история, но с очень некрасивыми концом. Сейчас мы в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, но на этом все. На самом деле мы очень разные, несмотря на то что у нас была шикарная пара и чувства», — говорит Калашникова.

Именно Прохор подставил Анне свое плечо, когда пропал отец Даниила. Муж певица исчез еще до рождения ребенка, она была беременна и очень паниковала, что не может связаться с супругом. Шаляпин тогда проявил себя с лучшей стороны.