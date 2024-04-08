«Активно готовлюсь к рождению дочки»: кто тайный супруг Анны Калашниковой и почему Прохор Шаляпин пожелал ей выйти замуж еще семь раз

Анна Калашникова удивила поклонников тайным замужеством. На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовала фото в свадебном платье с мужчиной. Позднее, правда, выяснилось, что «жених» подсадной, это просто водитель автопарка, в котором Калашникова арендовала элитный автомобиль для праздничного мероприятия. А настоящего супруга Анна пожелала скрыть от посторонних глаз.
«Пока я не могу вам ничего рассказать о своем любимом, — призналась актриса, — Это не моя тайна. Это желание моего избранника. Могу лишь сказать, что сейчас активно готовлюсь к рождению дочери, сдала яйцеклетки. Надеюсь, что в скором времени у моего сыночка появится сестренка»
Сейчас знаменитость уже воспитывает сына Даниила, которого родила от предпринимателя. Мужчина, имени которого она тоже не афиширует, пропал из жизни модели еще до рождения общего ребенка.
«Отец моего сына никак не связан с шоу-бизнесом, он бизнесмен и пропал еще до рождения сына, когда я сама не знала, что беременна, — вспоминала недавно Калашникова. — Он исчез и не выходил с нами на связь. А тут мне кажется, что у него больше возможности связаться с нами, чем у меня. Честно говоря, я вам признаюсь, первое время, конечно же, я находилась в глубочайшей депрессии, а потом взяла себя в руки, собрала волю в кулак».
В тот период ее очень поддержал бывший возлюбленный, Прохор Шаляпин. С ним певица встречалась какое-то время ранее, их считали красивой парой, они с удовольствием позировали перед фотографами и выглядели счастливыми. Но потом Анна встретила будущего отца Даниила, и роману пришел конец.
Впрочем, расстались с Прохором они очень хорошо, остались друзьями и близкими людьми. Анна даже переживает, что Шаляпина до сих пор ассоциируют с ее избранником, хотя он в первую очередь друг.
«Мы с Прохором расстались еще в 2016 году, столько воды утекло, и обидно, что люди до сих пор делают акцент на этой истории. Но, с одной стороны, это круто. Мне очень приятно, что зрители помнят нас по этим теплым эфирам. И судя по тому, что у нас происходило, это была действительно красивая история, но с очень некрасивыми концом. Сейчас мы в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, но на этом все. На самом деле мы очень разные, несмотря на то что у нас была шикарная пара и чувства», — говорит Калашникова.
Именно Прохор подставил Анне свое плечо, когда пропал отец Даниила. Муж певица исчез еще до рождения ребенка, она была беременна и очень паниковала, что не может связаться с супругом. Шаляпин тогда проявил себя с лучшей стороны.
Но, когда Teleprogramma.pro связалась с исполнителем, оказалось, что он был не в курсе о свадьбе своей подруги. Он даже усомнился в правдивости новости и предположил, что свадебное платье — образ для фотосессии или съемок в кино. Разве тайная свадьба — это похоже на Анну Калашникову, задался вопросом Прохор. Но затем, поверив в новость, он поспешил поздравить бывшую возлюбленную. Правда, не обошлось без подколов.
«Я Анну недавно видел, она мне ничего не сказала подобного. Я могу только поздравить ее, что она наконец-то вышла замуж. Это ее первое замужество, надеюсь, не последнее. Очень люблю Анну и желаю ей только счастья. Как минимум семеро мужей», — со смехом заявил Шаляпин.
Фанаты Калашниковой предполагают, что избранником певицы стал Сергей Селезнев — знаменитый психолог, с которым она недавно выходила в свет. Но пока сама Анна не захочет поделиться с нами, правды мы так и не узнаем.
По материалам «Комсомольской правды»