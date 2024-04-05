Психолог развеяла миф, что образ Барби плохо влияет на девочек: «Главное — не навешивать стереотипы»

Актриса Ольга Будина заявила в интервью журналистам, что маленьким девочкам не стоит покупать кукол Барби. Будина считает, что Барби воплощает образ «безнравственной молодой девицы с пониженной социальной ответственностью». По ее мнению, девочки должны играть с пупсами, как в советское время, чтобы вырасти достойными мамами.

Психолог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, действительно ли игра в куклы Барби может сформировать у ребенка негативную модель поведения. Эксперт отметила, что это распространенный миф. На самом деле, конкретные игрушки никак не влияют на формирование жизненного поведения.

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«Ребенок может играть хоть с Барби, хоть с монстрами. Потому что психика формируется на основе того, как ему дают в эти игрушки играть и кто и какие стереотипы при этом навешивает. То есть раньше мы играли с пупсами, и нам было нормально, но пришла новая мода, и все захотели Барби, так как они более утонченные. От игрушек вообще не зависит, какая личность «вылезет». Другое дело, если человек с неуравновешенной психикой. И можно посмотреть, как он играет в эти игрушки, например головы им отрывает. Тогда это «звоночек», — заявила психолог.

Самое главное, по ее словам, — не навешивать стереотипы ребенку в процессе игры. Это же касается того, что мальчики якобы должны обязательно играть в машинки, а девочки — в куклы.