Лисовец рассказал, какие цвета будут преобладать в модных гардеробах в 2024 году

Известный стилист Владислав Лисовец в беседе с Teleprogramma.pro назвал самые модные цвета нынешнего сезона.

По его словам, в тренде в 2024 году более темная и спокойная расцветка.

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«На ближайший год и даже полтора — это бордовый, вишня, и очень много коричневого. То есть такие «взрослые» цвета. Сама мода сейчас очень сексуальная и открытая, но цвета при этом «взрослые», чтобы все выглядело солидно. Также в тренде все оттенки синего цвета. В основном это голубой и синий», — рассказал эксперт.

Что касается черного цвета, то он по-прежнему остается базовым оттенком в гардеробе, пояснил Лисовец.