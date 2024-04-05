Стилист Владислав Лисовец назвал три главных тренда весны-2024 в одежде

Стилист Владислав Лисовец в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, какие вещи будут в моде весной 2024 года.

По его словам, в тренде сейчас джинсовая ткань и изделия из кожи как натуральной, так и искусственной. Прежде всего, речь идет о мини-юбках. Также популярна замша.

Кроме того, в новом сезоне в моду вошли полупрозрачные ткани. Так что стоит присмотреться к таким блузкам, топам или платьям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».