Стилист Владислав Лисовец назвал три главных тренда весны-2024 в одежде

Стилист Владислав Лисовец в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, какие вещи будут в моде весной 2024 года.
По его словам, в тренде сейчас джинсовая ткань и изделия из кожи как натуральной, так и искусственной. Прежде всего, речь идет о мини-юбках. Также популярна замша.
Кроме того, в новом сезоне в моду вошли полупрозрачные ткани. Так что стоит присмотреться к таким блузкам, топам или платьям.
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«Причем это ткани, через которые видно нижнее белье, например бюстгальтер. То есть нынешней весной это прямо абсолютный тренд. В моду на смену оверсайзу вновь возвращается сексуальность. Также актуальна будет любая обувь на каблуке», — отметил эксперт.