«Мой муж поймет, что ему достался бриллиант»: нейросеть предложила Бузовой выйти замуж за Галустяна и Киркорова и показала их будущего ребенка

Ольга Бузова добивается успеха во всех своих начинаниях. Бывшая участница знаменитой телестройки из «симпатичной девчонки из телека» превратилась в известную певицу, телеведущую и блогера. И только в личной жизни Ольге до сих пор не улыбнулась удача.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro артистка заявила, что для любви к мужчине необходима в первую очередь любовь к себе.

«Если ты себя не любишь, то вряд ли тебя полюбит кто-то другой, — уверена Бузова, — это долгий путь к принятию, работа над собой: работа с внутренним миром, ментальным сознанием, внешностью.Девушка должна смотреть на себя в зеркало и говорить: «Я бы сама себя поцеловала, как же хочется нравиться себе и нравиться тебе». Если женщина испытывает яркие ощущения от любви к самой себе, то, скорее всего, она понравится и другим. Все просто!»

Себя Ольга любит и считает «симпатичной девчонкой», но полагает, что внешность — не главное для любви к себе. Самое важное, по ее мнению, это внутренняя наполненность, глубина. А если этого нет, человек будет ощущать пустоту внутри и никакая красота не поможет, считает певица.