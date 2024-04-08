«Мой муж поймет, что ему достался бриллиант»: нейросеть предложила Бузовой выйти замуж за Галустяна и Киркорова и показала их будущего ребенка

Ольга Бузова добивается успеха во всех своих начинаниях. Бывшая участница знаменитой телестройки из «симпатичной девчонки из телека» превратилась в известную певицу, телеведущую и блогера. И только в личной жизни Ольге до сих пор не улыбнулась удача.
В беседе с порталом Teleprogramma.pro артистка заявила, что для любви к мужчине необходима в первую очередь любовь к себе.
«Если ты себя не любишь, то вряд ли тебя полюбит кто-то другой, — уверена Бузова, — это долгий путь к принятию, работа над собой: работа с внутренним миром, ментальным сознанием, внешностью.Девушка должна смотреть на себя в зеркало и говорить: «Я бы сама себя поцеловала, как же хочется нравиться себе и нравиться тебе». Если женщина испытывает яркие ощущения от любви к самой себе, то, скорее всего, она понравится и другим. Все просто!»
Себя Ольга любит и считает «симпатичной девчонкой», но полагает, что внешность — не главное для любви к себе. Самое важное, по ее мнению, это внутренняя наполненность, глубина. А если этого нет, человек будет ощущать пустоту внутри и никакая красота не поможет, считает певица.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Но, несмотря на внутреннюю стабильность и внешнюю привлекательность, артистка продолжает оставаться одна. Она даже призналась, что у нее уже три года не было секса. Правда, она признается, что разделяет эти понятия и любовь для нее гораздо важнее.
«Для меня самое главное — любовь, а это гораздо больше и глубже. Всегда ставила чувства и любовь на первое место. Меня вдохновляет и придает сил любовь зрителей. После окончания последних отношений в 2021 году я решила с головой уйти в творчество и профессию», — говорит она.
Те самые «последние отношения», упомянутые Ольгой, были с блогером Давой Манукяном. Звездная пара рассталась с громким скандалом и долгое время не общалась после расставания. Да и сейчас Бузова не упускает возможности подколоть бывшего. Не сложились отношения и с футболистом Дмитрием Тарасовым, за которым певица была замужем и даже отодвинула свою карьеру на второй план, лишь бы быть хорошей женой. А ведь она готова к отношениям и семье, готова стать матерью.
«Я верю в любовь, в чувства, что все будет по-особенному, по-настоящему. Более того, мой будущий муж поймет, что ему действительно достался бриллиант, а на моих детей в школе никто никогда не покажет пальцем. Я очень слежу за своей репутацией, потому что в будущем я мама», — призналась Ольга.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Мы в редакции Teleprogramma.pro решили, что все это очень несправедливо и Ольга давно заслуживает встретить «того самого» мужчину. И мы решили представить, как это могло бы быть. Для начала мы нашли все упоминания Бузовой о будущем идеальном муже: как он должен выглядеть, какими качествами обладать.
Для начала разберемся с личностными качества потенциального избранника. По мнению Ольги, он должен быть щедрым и без вредных привычек.
«Бабушка мне всегда говорила: «Олечка, когда будешь выходить замуж, главное, чтобы человек был не пьющим и не жадина». Пьющий — имеется в виду зависимый от чего-либо. А скряги — это те, которые зарабатывают огромное количество денег, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей. И, к счастью, я встречаю в жизни именно таких людей — щедрых на поступки, на слова. Щедрый — это же не только про финансовую составляющую. Жмотов, конечно, огромное количество. Я не только про неудачных ухажеров. Повторюсь, жадных людей не люблю», — рассказывала Бузова.
Кроме того, он должен иметь призвание и быть состоявшимся специалистом в своей области. Ольга уверенна: если мужчина не в состоянии зарабатывать деньги, значит он «либо глуп, либо лентяй, либо не целеустремленный». А такие женихи нам ни к чему, совершенно верно.
Остается самое интересное: каких внешних качеств ждет певица от своего идеального мужчины?
В прошлых интервью Бузова упоминала, что ее идеал должен быть похож на Сергея Лазарева, Дмитрия Нагиева, Филиппа Киркорова, Михаила Галустяна и Гарика Харламова. Позже, правда, она уточнила, что главным для нее остаются поступки, а не внешность, но первое слово — дороже второго.
На помощь себе и Ольге мы призвали технологии. По заданным параметрам нейросеть сгенерировала для нас образы потенциальных идеальных мужей Бузовой.
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
На первой партии кандидатов мы видим, что искуственный интеллект не смог определиться и предложил Ольге выйти замуж за Михаила Галустяна, Филиппа Киркорова и дальнего родственника Дмитрия Нагиева. Густые каштановые локоны Бузова в своих запросах не упоминала, но нейросеть позаботилась об этом сама.
На втором референсе кандидаты не изменились, но нейросеть поменяла их местами, взлохматила идеальные кудри и удлинила бороды. Вероятно, так, по мнению искусственного интеллекта, потенциальные мужья могли бы выглядеть через пару лет брака, сопровождая Ольгу на всех гастролях.
Одного единственного кандидата синтетический разум так и не предложил, их всегда было трое. Возможно, Ольге самой стоит сделать этот важный выбор. А может быть, у нейросети просто более широкие взгляды на институт брака и она предлагает брать всех троих и не мелочиться.
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Но самые интересные результаты ждали нас, когда мы попросили нейросеть сгенерировать образ будущего ребенка Ольги. Ведь она не раз упоминала, что готова стать мамой. Вариантов у нас получилось много, но в одном искусственный интеллект уверен твердо: у Бузовой будет дочь.
На первом снимке получился очаровательный пухлый белокурый ангелочек. На последующих — красивая и серьезная маленькая леди с роскошной волнистой гривой (в папку пошла) и проникновенным взглядом.
Изображения сгенерированы нейросетью Kandinsky
А в последнем варианте искусственный интеллект неожиданно сфабриковал сразу семейное фото и спалился, что самым идеальным кандидатом считает все-таки Филиппа Бедросовича. Хорошо они смотрятся вместе, да и малыш получился симпатичный. Но кого же выберет Ольга?
По материалам Teleprogramma.pro, Voice, Starhit