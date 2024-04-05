Певец Юлиан отреагировал на «шоколадную диету»: «Я же не сумасшедший!»

Ксения Собчак счастливо отреагировала в соцсетях на известия из Китая о том, что местные ученые обнаружили новое качество у шоколада. Они уверены, что входящий в продукт теобромин способен расщеплять жир.

Ведущая порадовалась открытию и явно готова испытать «шоколадную диету».

Певец Юлиан признался изданию Teleprogramma.pro, что всю жизнь борется с лишним весом и при этом очень любит сладкое. Но когда журналист издания спросил у него, готов ли артист сесть на такую вкусную диету, тот воскликнул: «Я не сумасшедший, я в такое точно не поверю!»

«Не верю ни в какие нововведения. Скоро напишут, что и макароны с пиццей полезны. Но я сладкоежка, к сожалению, поэтому всю жизнь борюсь сам с собой. Обожаю шоколад. Горький шоколад точно, наверное, меньшее зло. Я постоянно себя ограничиваю, но иногда позволяю съесть целиком шоколадку. Не знаю насчет пользы, но удовольствия точно море. Правда, и калорий тоже — море. Но у меня есть прекрасная собака корги, которая помогает вовремя сжигать все шоколадки. Правило простое: съел шоколад и сразу на улицу гулять, и 10 000 шагов хожу. И собака счастлива, и калории шоколадные сжигаются», — рассказал певец Юлиан.

Кстати, хотим успокоить и Юлиана, и наших читателей тоже. Врач-диетолог Михаил Гинзбург заверил Teleprogramma.pro, что шоколад на самом деле очень полезен и помогает попрощаться с лишними килограммами.

«Теобромин открыли задолго до китайцев. Вещество применяется в медицине довольно широко. Он улучшает мозговое кровообращение, расширяет сосуды. Алкалоиды какао являются антидепрессантами, они нормализуют настроение, делают нас более позитивными. В этом плане какао — продукт хороший для жизни. Он увеличивает продолжительность жизни, повышает ее качество», — сказал эксперт.

Правда, есть диетолог рекомендует горький шоколад с заменителем сахара, а не молочный. Или же пить какао, оно очень полезно.

Ну а на вес шоколад влияет косвенно: он повышает настроение, жизненный тонус, энергию, а потому позволяет забыть о «заедании» неприятностей и испытании диетой.

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