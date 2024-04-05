Рецепт чебуреков с говядиной от шеф-повара Кирилла Николаева: быстро и вкусно

Подавайте чебуреки с кетчупом или любым другим соусом. Фото: бар «Евгенич»

Сытное блюдо можно приготовить в выходные дни.

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом чебуреков. Начинка для них готовится из мраморной говядины с добавлением зелени.

Ингредиенты для теста: 

  • мука — 670 граммов,
  • вода холодная — 300 граммов,
  • соль — 30 граммов,
  • масло растительное — 30 граммов.

Ингредиенты для начинки: 

  • фарш из говядины — 500 граммов,
  • лук репчатый — 250 граммов,
  • петрушка, кинза — 100 граммов,
  • соль — 20 граммов,
  • перец черный молотый — 20 граммов,
  • куриный бульон — 80 граммов.

Приготовление:

В муку высыпаем соль, вливаем воду и растительное масло. Замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и даем отдохнуть не менее 30 минут. В мясной фарш добавляем мелко нарезанные лук и зелень, вливаем бульон, солим и перчим. Хорошо перемешиваем.

Тесто разделяем на куски примерно по 90 граммов, скатываем в шарики. Раскатываем тонко в круг. Выкладываем начинку по 90 граммов, накрываем второй половинкой. Край предварительно смачиваем водой. 

Фото: бар «Евгенич»

Края заготовки прижимаем, лишнее отрезаем фигурным ножом. 

Фото: бар «Евгенич»

Жарим чебуреки во фритюре до готовности. 

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