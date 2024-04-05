Рецепт чебуреков с говядиной от шеф-повара Кирилла Николаева: быстро и вкусно

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом чебуреков. Начинка для них готовится из мраморной говядины с добавлением зелени.
Ингредиенты для теста:
- мука — 670 граммов,
- вода холодная — 300 граммов,
- соль — 30 граммов,
- масло растительное — 30 граммов.
Ингредиенты для начинки:
- фарш из говядины — 500 граммов,
- лук репчатый — 250 граммов,
- петрушка, кинза — 100 граммов,
- соль — 20 граммов,
- перец черный молотый — 20 граммов,
- куриный бульон — 80 граммов.
Приготовление:
В муку высыпаем соль, вливаем воду и растительное масло. Замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и даем отдохнуть не менее 30 минут. В мясной фарш добавляем мелко нарезанные лук и зелень, вливаем бульон, солим и перчим. Хорошо перемешиваем.
Тесто разделяем на куски примерно по 90 граммов, скатываем в шарики. Раскатываем тонко в круг. Выкладываем начинку по 90 граммов, накрываем второй половинкой. Край предварительно смачиваем водой.
Фото: бар «Евгенич»
Края заготовки прижимаем, лишнее отрезаем фигурным ножом.
Фото: бар «Евгенич»
Жарим чебуреки во фритюре до готовности.