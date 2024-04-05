Диетолог об опасности худобы, на которую жалуется дочь Маликова: «Еще пара килограммов — и будет истощение»

Дочь музыканта Дмитрия Маликова пожаловалась в соцсетях, что сильно похудела. Сейчас Стефания весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров. Девушка недовольна таким весом.

По всей видимости, похудение сразу на несколько килограммов произошло за короткий срок. Оно может быть связано со стрессом из-за работы и недавнего скандала. Бренд дочери Маликова судился со швейной фабрикой из-за некачественно пошитых вещей.

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Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro , чем опасна резкая потеря веса. Она отметила, что индекс массы тела Стефании приближается к отметке, за которой уже следует диагноз: истощение организма.

«Еще пару-тройку килограммов, и это уже будет кахексия (истощение, сильная потеря веса и нарушение обмена веществ. — Прим. ред.). Если похудение связано со стрессом, значит у нее была нервная анорексия, заболевание, когда человек отказывается от еды, либо ест так же, но из-за выделения в больших количествах таких гормонов, как адреналин и кортизол, калории быстро сжигаются и сильно страдает поджелудочная железа. Очень часто у людей на фоне сильного стресса возникает сахарный диабет первого типа. Как раз у молодых людей возрастает такой риск. На фоне потери массы тела может сесть иммунитет, начнут выпадать волосы и зубы, произойти сбой менструального цикла и развиться бесплодие», — заявила Мухина.

Она добавила, что молодые девушки, которые строят медийную карьеру, часто сильно худеют, потому что камера прибавляет, как правило, 8–10 килограммов веса. И на фоне диеты у них происходит такая реакция на стресс с резкой потерей веса.