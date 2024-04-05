Почему Весы и Водолеи должны сейчас сторониться техники, а Близнецы получат выгоду

В период ретроградного Меркурия, то есть до 25 апреля, два воздушных знака, Весы и Водолеи, должны опасаться дел, связанных с электричеством и техникой. Об этом изданию Teleprogramma.pro рассказала Анна Савельева, таролог, нумеролог, астролог, психолог по ЧС и онкопсихолог.

«Если воздушные знаки хотят отремонтировать машину в данное время, то лучше не стоит. Огонь может попасть в электрику и вызвать замыкание, так что не рискуйте. Подождите завершения ретроградности», — сказала астролог.

А вот у Близнецов ретроградное время в апреле будет довольно удачным. По словам Анны Свельевой, эти люди легко подстраиваются под любое движение и даже смогут получить определенную выгоду от Меркурия.

«Они поймут, что находятся на коне и у них все в судьбе замечательно. Огонь им даже добавит некоторой внутренней энергии для завершения дел», — сказала эксперт.

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