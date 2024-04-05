Психолог Барабанов о родителях Кпадону: «На их плечах никакой вины нет»

После смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону в Сети разгорелись настоящие страсти.

Потребители интернет-контента в недоумении: как ее друзья, а также родственники могли ее оставить более чем на месяц. И ни разу не появиться у нее дома, раз она не берет трубку телефона и не отвечает на сообщения, тем более что Либерж имела букет различных заболеваний и вредные привычки.

Особенно страшно представить, что сейчас испытывают родители Либерж Кпадону, которые последними узнали о случившейся с их дочерью беде. Вместе с тем клинический психолог Родион Барабанов уверен, что мама и папа блогерши не должны корить себя в случившемся, как и окружающие их люди.

«Все зависит от степени глубины и степени привязанности детей и родителей. В том случае, когда дети сепарировано от взрослых живут самостоятельной автономной жизнью и время от времени поддерживают контакт со своими родителями, — это, в принципе, психологическая норма.

Мы не должны постоянно быть в семиотической связи друг с другом. Иначе просто невозможно саморазвиваться в своей собственной индивидуальности и личной жизни.

Для многих является нормой неделю-две о себе не давать знать, созваниваться с родителями, редко делясь накопившейся информацией.

В данной ситуации никакой вины за это на родителях не лежит, если только не было каких-либо предвестников беды, когда они могли это распознать. Например, в переписке, по оборотам речи, в заблаговременных разговорах и так далее», — прокомментировал эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».