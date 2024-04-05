Психолог Зберовский об увлечении Бородиной сериалами: «Могу только порадоваться»

Ксения Бородина не скрывает, что обожает турецкие сериалы. А недавно в своем микроблоге звезда пошутила над теми, кто их не смотрит, выставив видео со скучающими за столом в ресторане людьми. Ведущая подписала его: дескать, вот так выглядит застолье с теми, кто не смотрит многосерийные фильмы из Турции.

Стоит отметить, что далеко не все зрители и подписчики Бородиной разделяют ее интерес. Многие недоумевают, как может самодостаточный взрослый человек в отношениях смотреть этот дикий романтизм, поставленный на божничку.

Однако психолог Андрей Зберовский уверен, что с Ксенией Бородиной все в порядке. Он заметил, что ничего удивительного в том, что ведущая смотрит турецкие сериалы, нет, поскольку у людей в различные времена возникают разные интересы.

К тому же турецкие сериалы обычно очень качественно сняты в плане визуализации картинки, и люди падкие до эстетики могут увлечься данным контентом.

«Человеку может хватать в жизни и любви, и романтики, но все равно он будет любить турецкие сериалы. Прекрасно, что человеку хватает времени смотреть сериалы, делать то, что ему нравится. Могу только по-доброму за человека порадоваться!» — сказал изданию эксперт.

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