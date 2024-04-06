Стас Барецкий о фильме «Брат-3», который покажут в Каннах: «Был снят практически на мои деньги»

Скандальный фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева, вышедший в прокат в России и получивший большую порцию критики, покажут в конце мая на Каннском кинофестивале во Франции в рамках деловой программы. Лента не связана с оригинальной дилогией Алексея Балабанова и главным героем, которого сыграл Сергей Бодров, а рассказывает о бандитских разборках в Тамбове в начале 2000-х.

Шоумен и актер Станислав Барецкий в беседе с Teleprogramma.pro оценил перспективы фильма. Несколько лет назад он сам заявлял, что хочет снять сиквел под названием «Брат-3». Шоумен признался, что тогда таким образом просто пропиарился на этой теме.

«Ну какой «Брат-3» без Бодрова и Балабанова? Можно дать любой картине название какого-то легендарного фильма и сказать, что это продолжение, но смысла в этом нет. То, что фильм едет на Каннский кинофестиваль, — хорошо. Я вообще за то, чтобы российские киноленты продвигались на международном уровне», — заявил Барецкий.

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Также он рассказал, что сначала выделил деньги на этот проект, но потом у него начались разногласия со съемочной группой.