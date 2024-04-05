Диетолог Гинзбург сообщил: «В снижении веса поможет шоколад»

Недавно мир худеющих к лету был потрясен известием из Китая. Тамошние ученые заявили, что шоколад помогает худеть. Дескать, в нем содержится теобромин, который влияет на лишний вес, снижая объемы тела.

Даже Ксения Собак не смогла пройти мимо такого известия, хотя особой пышности в ее теле не видно.

«Ну наконец-то!» — радостно написала она в личном блоге.

А сейчас, думается, возликуют и все остальные. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro подтвердил, что шоколад действительно может помогать в борьбе с нелюбимыми объемами.

«В снижении веса шоколад действительно поможет», — уверенно сказал эксперт.

Однако вовсе не так, как хотелось бы многим сластенам. Наворачивать его тоннами явно не стоит.

На самом деле в шоколаде содержатся полезные алкалоиды, которые, по словам диетолога, являются антидепрессантами, нормализуют настроение, делают нас более позитивными.

«Если же у человека хорошее настроение, то у него повышается общий тонус и расход энергии, снижается потребность в лакомствах, и он лучше переносит разного рода ограничения, в том числе и связанные с диетой. В этом плане по чисто психологическим эффектам шоколад может помогать худеть», — пояснил Гинзбург.

Он рекомендовал употреблять в пищу горький шоколад с содержанием какао 72%, не менее. И желательно с заменителем сахара, поскольку даже в горькой плитке весом в 100 граммов содержится около шести ложек сахара, а это очень много, отметил специалист.

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