Тайный друг Калашниковой отказался от брака с ней: «Нет! Мы не женаты!»

Анна Калашникова опять подкинула дров в огонь разговоров о ее личной жизни. В личном блоге она опубликовала фотографии в свадебном платье, вот только раскрывать, кто счастливчик, перед публикой она не стала, зато сообщила, что готовится к рождению дочки. Дескать, и яйцеклетки «сдала», пишет KP.RU.

На обнародованных фото, кроме Калашниковой, оказался запечатленным ее водитель. Артистка пояснила, что так захотел ее возлюбленный: не желает он светиться перед публикой.

В Сети сразу же поползли слухи и обсуждения на тему: кто же все-таки решился идти под венец с Калашниковой? И многие подписчики сошлись во мнении, что это психолог Сергей Селезнев, с которым она выходила в свет.

Однако «тайный муж», как его уже успели окрестить журналисты и поклонники, наотрез отказался от столь завидной роли в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Как бы не хотелось расстраивать ваших читателей, скажу: нет, мы с Аней не женаты! Мы с Аней хорошие друзья, я ее доктор, который помогает ей разобраться в ее внутренних делах. Я помогаю ей держаться в карьере, поддерживаю ее. У нас хорошие, дружеские, доверительные отношения. А слухи? Слухи всегда будут. Я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной существует и еще как! Я по этому поводу даже статью написал», — поделился Сергей Селезнев.

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