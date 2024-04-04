Новый жизненный принцип Муцениеце «Хочу — люблю» поддержал психолог

Агата Муцениеце заявила в личном блоге, что устала жить в рамках и по строгим правилам, которые выстроила сама же.

Это, по признанию актрисы, привело ее к депрессивным настроениям, ощущению того, что она плохой человек.

Теперь же она намерена существовать вне рамок и ограничений и наслаждаться жизнью в полной мере.

«Я решила, что буду жить прям в свободе с самой собой! <…> Теперь буду так: хочу — иду гулять, хочу — пью шампанское, хочу — люблю, хочу что-то сказать — говорю! И буду себя за это хвалить», — высказалась экс-жена Павла Прилучного.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с журналистом Teleprogramma.pro похвалил артистку за этот шаг.

«Если Агата Муцениеце не нашла себя после развода и у нее есть сложности в восприятии самой себя, то такой эмоциональный прорыв — полезный, правильный. Я тут могу только поддержать ее. Агата Муцениеце включила таким образом опцию самостимулирования. Это абсолютно правильная, хорошая история. Молодец! Такая позиция самостимулирования намного лучше депрессивной, когда человек сам себя жалеет, говорит о том, что все плохо, живет по правилам. Всем, кто недоволен жизнью, советую поступать так же. Резко рваните вперед вместо того, чтобы сидеть в болоте. Агату Муцениеце поддерживаю!» — прокомментировал для издания эксперт.

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