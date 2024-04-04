Певец Юлиан: «Если бы я был спортсменом, отказался бы участвовать в Олимпиаде»

Певец Юлиан отреагировал на желание некоторых российских спортсменов поехать на Олимпиаду после запрета выступать под Российским флагом.

Артист не скрыл, что обескуражен ситуацией, когда в дела спорта вдруг вмешивается политика. Но не стал осуждать спортсменов, которые намерены состязаться в Париже без обозначения российского гражданства. Однако признал, что, на его взгляд, было бы лучше проигнорировать эти Игры.

«Век спортсмена очень короткий, а спорт для них — жизнь, поэтому, честно сказать, я не знаю, как правильно поступить. Я знаю одно: это соревнование уже будет нечестным, потому что в него вмешалась политика. Но если бы я был спортсменом, то отказался бы участвовать в Олимпиаде.

Хочется побеждать под своим гимном, стоять перед зрителями и плакать от счастья под флагом своей страны. Надо делать свои соревнования и в них участвовать. А вообще, мир сошел с ума...» — прокомментировал Юлиан.