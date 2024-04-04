Певец Юлиан: «Если бы я был спортсменом, отказался бы участвовать в Олимпиаде»

Юлиан не скрыл, что сочувствует российским спортсменам в ситуации с Олимпиадой. Фото: личный архив

Певец при всем сочувствии к спортсменам полагает, что ничего хорошего из этих соревнований не выйдет.

Певец Юлиан отреагировал на желание некоторых российских спортсменов поехать на Олимпиаду после запрета выступать под Российским флагом.

Артист не скрыл, что обескуражен ситуацией, когда в дела спорта вдруг вмешивается политика. Но не стал осуждать спортсменов, которые намерены состязаться в Париже без обозначения российского гражданства. Однако признал, что, на его взгляд, было бы лучше проигнорировать эти Игры.

«Век спортсмена очень короткий, а спорт для них — жизнь, поэтому, честно сказать, я не знаю, как правильно поступить. Я знаю одно: это соревнование уже будет нечестным, потому что в него вмешалась политика. Но если бы я был спортсменом, то отказался бы участвовать в Олимпиаде. 

Хочется побеждать под своим гимном, стоять перед зрителями и плакать от счастья под флагом своей страны. Надо делать свои соревнования и в них участвовать. А вообще, мир сошел с ума...» — прокомментировал Юлиан.

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